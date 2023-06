Jorge Jesus: "Já conversei com o presidente, ele sabe o que penso"

Treinador do Fenerbahçe fez a antevisão à final da Taça da Turquia.

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, fez a antevisão à final da Taça da Turquia, frente ao Basaksehir, e, numa altura em que é apontado à seleção da Arábia Saudita, foi questionado sobre o futuro.

"Já conversei com o presidente, ele já sabe o que penso e, nesse sentido, está preparado para o que pode fazer. Mas não quero falar mais deste assunto a horas do jogo. Mais importante do que eu é a final e é nela que estou focado", afirmou o treinador português.

Depois de perder o campeonato para o Galatasaray, Jesus aposta forte na Taça. "Temos de estar preparados para a pressão. Todos os jogadores estão motivados. Há oito épocas que o Fenerbahçe não ganha qualquer troféu e seria muito importante para o clube que ganhemos amanhã [domingo]. Mesmo que o Fenerbahçe saia vencedor, nada muda na minha cabeça, ou seja, não considero que a época tenha sido bem-sucedida, para que tal tivesse acontecido teríamos de ter ganho os dois troféus que estivemos envolvidos", vincou.