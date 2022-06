Técnico vai assinar pelo Fenerbahçe

Jorge Jesus já aterrou em Istambul, com dezenas de adeptos à espera para dar as boas-vindas ao técnico de 67 anos, que está prestes a ser anunciado como novo treinador do Fenerbahçe.

O treinador português aterrou por volta das 2h00 da madrugada (hora de Istambul), com a chegada à cidade turca a ter sido captada pelo Fenerbahçe, por via de um direto no Youtube.