A carreira de Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo continua de vento em popa. Na festa da conquista da Supertaça sul-americana, um momento destacou-se nas redes sociais

Não falta quem, entre os adeptos do Flamengo, admire Jorge Jesus. Afinal, desde a chegada do treinador português, o clube brasileiro foi campeão nacional, conquistou a Libertadores, foi à final do Mundial de Clubes e já em 2020 venceu as supertaças do Brasil e da América do Sul.

A relação do treinador com os adeptos parece perfeita e o mesmo pode dizer-se com a que mantém com alguns jogadores. Como é caso de Gabigol, cuja característica forma de festejar golos Jorge Jesus imitou nos festejos, no relvado do Maracanã, pela conquista da Supertaça da América do Sul. Um momento que se tornou viral, claro.