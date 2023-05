Jorge Jesus goleia e qualifica-se para a final da Taça da Turquia

O Fenerbahçe venceu por 3-0 o Sivasspor, depois de ter empatado 0-0 na primeira mão da semifinal. Miguel Crespo foi suplente

Com a conquista do campeonato turco cada vez mais complicada, Jorge Jesus aponta agora baterias à Taça para deixar o Fenerbahçe com um título conquistado. Esta quarta-feira, o clube orientado pelo técnico luso bateu o Sivasspor e qualificou-se para a final da prova.

Após o nulo na primeira mão, esta noite, em casa, o Fenerbahçe goleou o rival por 3-0, com golos de Kadioglu, Batshuayi e King.

O médio português Miguel Crespo foi suplente.

Na final da taça da Turquia, o rival do Fenerbahçe sairá do duelo entre Basaksehir e Ankaraguku.