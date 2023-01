Derrota por 3-0 em jogo da 18.ª jornada da Liga turca.

O Fenerbahçe de Jorge Jesus perdeu este domingo em casa no dérbi de Istambul frente ao Galatasaray de Sérgio Oliveira, por 3-0, em partida da 18.ª jornada do campeonato turco.

O ex-FC Porto abriu o marcador, aos 32 minutos, tendo Akturkoglu, aos 78', e Icardi, aos 101', fechado as contas.

Com este resultado, o Galatasaray reforça a liderança, com 39 pontos, mais quatro do que o Fenerbahçe (35).