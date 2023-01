Jorge Jesus: "Este campo é uma vergonha, ninguém consegue jogar futebol..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, após a vitória por 2-1 no terreno do Alanyaspor, esta terça-feira.

Críticas ao relvado: "Dissemos que ia ser um jogo difícil antes do jogo. Havia duas razões para termos dito isso. Primeiro, porque o adversário tem boa equipa e porque, individualmente, tem bons jogadores. O segundo motivo era o relvado. Este campo é uma vergonha. Foi muito mau para as duas equipas, muito difícil jogar. Ninguém consegue jogar futebol num relvado assim."

Arbitragem visada: "Na segunda parte, a minha equipa esteve melhor, porque conseguiu adaptar-se um pouco mais às condições do terreno e conseguimos virar a desvantagem. Aliás, em boa verdade, ainda marcámos o 3-1, mas não consigo entender por que razão esse golo foi anulado. O Batshuayi terá cometido falta sobre o defesa, mas a posição era legal e o golo do Rossi foi anulado. Ainda assim, a decisão do VAR contra o nosso adversário é uma boa decisão porque o avançado deles está a bloquear o Osayi-Samuel antes do golo. Essa decisão foi correta e dou os parabéns ao VAR, mas, como disse, não entendi porque foi anulado o golo do Rossi."

Dérbi com o Galatasaray, com quem disputa a liderança, no domingo: "É um jogo como qualquer outro. Vale três pontos. Nem mais, nem menos. Respeito todos os adversários e respeito o Galatasaray, mas, para nós, cada jogo que disputamos vale três pontos. Portanto, olho para esta partida como uma partida normal."