Jorge Jesus está mais perto do banco da seleção da Arábia Saudita

Sauditas falam já de um contrato de três anos, mas as negociações ainda não terminaram.

As negociações para colocar Jorge Jesus no comando da seleção da Arábia Saudita estão mais próximas de uma conclusão. Ao que O JOGO apurou, ainda não há fumo branco quanto a uma mudança, mas o bom rumo nas conversas deixa o treinador a um passo dos árabes.

De acordo com as informações obtidas, o acordo está cada vez mais próximo. O interesse do país em Jorge Jesus não é recente e os primeiros contactos surgiram no início deste mês, com as negociações a entrarem agora numa fase mais avançada e com alguns pormenores ainda por acertar. Estes avanços surgem numa altura em que a imprensa saudita fala já de um contrato de três anos e de uma apresentação oficial no início de julho.

O português, que orientou o Al-Hilal em 2018/19, deverá auferir um salário anual de cerca de 10 milhões de euros. Na última época representou o Fenerbahçe, pelo qual conquistou a Taça da Turquia e ficou em segundo lugar no campeonato.