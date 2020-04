Jorge Jesus está em casa a ler e a estudar... mas não só

Jorge Jesus à chegada a Lisboa, no regresso do Brasil

Jorge Jesus explica esta quinta-feira nas redes sociais o que tem andado a fazer durante o período de isolamento social.

"Aproveitando os dias em casa para estudar, ler, analisar jogos do Flamengo, de outras equipas e seleções do futebol mundial", escreveu o técnico, que tem andado em processo de renovação com o Flamengo, com quem termina contrato no fim do ano.

"Tenho sentido muita falta das atividades no Ninho [centro de treinos do Flamengo], do convívio com funcionários, companheiros de comissão técnica, jogadores e também do carinho e paixão da Nação Rubro-Negra [Flamengo]. Um #tbt de saudade e de torcida para que possamos estar logo todos juntos!", acrescentou.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS