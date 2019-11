Jorge Jesus critica a atitude do dirigente do Vasco que agrediu Gabigol

Jorge Jesus lamentou a enorme confusão no relvado após o apito final do encontro entre Flamengo e Vasco da Gama, que acabou empatado a quatro golos. O treinador português aponta o dedo a André Souza, dirigente do Vasco que agrediu Gabigol com uma joelhada.

"Situações de bate boca são normais. Mas quando um dirigente entra no meio e agride os jogadores, como fez o senhor do Vasco, que não me interessa saber o nome, é grave. Foi falta de respeito ao Vasco, que tem história. Esse senhor não tem capacidade para estar no Vasco", criticou Jesus.

"Não vou falar de arbitragem. Sofremos quatro golos por mérito do Vasco e também porque não fomos uma equipa equilibrada. Foi um espetáculo maravilhoso no ponto de vista do futebol. Houve muitos erros defensivos, mas isso é do jogo. Se não houvesse erro, seria sempre 0-0", disse ainda o técnico do Flamengo.