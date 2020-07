Jorge Jesus e uma certeza: "Se tivesse de jogar com o Barcelona, também o faria..."

Treinador português analisou a vitória do Flamengo sobre o Boavista, por 2-0.

Jorge Jesus mostrou-se contente após o triunfo do Flamengo por 2-0 sobre o Boavista no jogo que encerrou o Grupo A da Taça do Rio, a segunda fase do campeonato Carioca, explicando que a equipa manteve o nível do último jogo, frente ao Bangu, já depois da paragem de mais de três meses devido à covid-19, e que exige sempre o máximo, seja qual for o adversário.

"A equipa manteve o nível, não melhorou em relação ao primeiro jogo. No jogo com o Bangu, a equipa surpreendeu-me porque jogou muito bem taticamente e foi disciplinada. O Boavista também não saía do seu meio-campo. Mas tivemos jogadas de grande qualidade. Uma equipa que, seja o adversário que for, joga os 90 minutos no campo do adversário tem de ser uma equipa com um perfil tático muito forte. Tem de ser uma equipa que tenha uma capacidade física muito forte, e é isso que o Flamengo fez com o Boavista. Se tivesse de jogar com o Barcelona, também o faria. Por isso é que para nós o importante não é o adversário, o que importa são as nossas ideias", começou por afirmar depois da partida.

"É tudo uma ideia de equipa. Chegámos ao Brasil, incutimos isso no Flamengo. Hoje há mais equipas a fazer isso no Brasil, felizmente. Nós não vamos abdicar daquilo que é o ADN da equipa, que é muito compacta e agressiva quando não tem a bola. Os jogadores já não sabem jogar de outra forma, já não gostam de jogar de outra forma. São mesmo eles que incutem esse espírito. Domingo temos mais um jogo, faltam dois... Para praticamente ganharmos tudo o que há no Brasil, faltando só a Taça (do Brasil)", continuou, antes de concluir:

"É a nossa exigência, queremos sempre ser mais perfeitos. Nem sempre é capaz, mas, como líder deles, tenho que lhes incutir sempre essa exigência. Se estás a ganhar por dois, tenta ganhar por três. Se estás a ganhar por três, tens que ganhar por quatro. Poderíamos ter saído com mais golos. É o segundo jogo da equipa, muito bom, sem o adversário praticamente ter oportunidades de golo. No primeiro tempo, não fizeram um remate à nossa baliza. Foram quase 90 minutos no meio-campo do adversário. Mesmo assim, criámos muitas condições para os golos. Chegou a uma altura em que todos queriam fazer golos e acabaram por não fazer".