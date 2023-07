Jorge Jesus e Rúben Neves perdem na segunda ronda da Champions árabe

Depois do empate frente ao Al Ahly Tripoli, da Líbia, os sauditas perderam diante do Al Sadd, do Catar, treinado pelo português Bruno Pinheiro.

O Al Hilal, clube saudita treinado por Jorge Jesus e que teve Rúben Neves a titular, foi derrotado este domingo por 2-3 frente ao Al Sadd, do Catar, orientado por Bruno Pinheiro, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões árabe.

Michel abriu o marcador para os sauditas aos dez minutos, mas Baghdad Bounedjah (40') e Tarek Salman (51') operaram a reviravolta dos cataris. Aos 68', uma grande penalidade de Salem Al Dawsari voltou a empatar a partida, mas um golo tardio do ex-Sporting Gonzalo Plata (90+3') selou a vitória do Al Sadd.

A derrota surge depois de o Al Hilal ter empatado sem golos diante do Al Ahly Tripoli, da Líbia, na ronda inaugural, pelo que a equipa terá de vencer o Wydad, de Marrocos, na terceira jornada para seguir em frente na competição.

Já o Al Sadd lidera o Grupo B da Champions árabe, com quatro pontos, e tem a passagem à próxima fase muito bem encaminhada.