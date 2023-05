Jorge Jesus e o futuro: "Não estou preocupado, trabalho não me vai faltar"

Após a vitória do Fenerbahçe sobre o Trabzonspor (3-1), o técnico português garantiu que está focado apenas em conquistar títulos, evitando abordar se vai deixar o clube no final da época.

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus e com Miguel Crespo a suplente utilizado, venceu na quinta-feira por 3-1 na receção ao Trabzonspor, ficando a cinco pontos de distância do líder Galatasaray, quando restam duas jornadas para o fim do campeonato turco.

Após a partida, o técnico português não revelou se vai deixar o clube no final da época, dizendo-se focado apenas em conquistar títulos.

"Ainda não decidi nada, as decisões do Fenerbahce estão aí. Quarta-feira temos um jogo dos mais importantes no final da nossa caminhada na Taça da Turquia, porque queremos estar na final. É importante ter a possibilidade de conquistar um título e lutar nestes três jogos. É uma situação com a qual não me preocupo. Trabalho não me vai faltar. O presidente já falou comigo para renovar contrato. Ele está tranquilo e eu estou tranquilo. O mais importante não sou eu, é a equipa ganhar títulos", salientou, em conferência de imprensa.

"Vim para a Turquia porque me queriam muito, tal como adeptos. A minha rede social foi invadida por adeptos do Fenerbahçe e isso foi um dos momentos que me fez vir", acrescentou Jesus.

Com a vitória, o Fenerbahçe passou a somar 71 pontos na vice-liderança da Liga turca, menos cinco do que o Galatasaray (76) e em igualdade pontual com o Besiktas (terceiro), ao fim de 32 jornadas.