Jorge Jesus é nome que já não escapa à seleção da Arábia Saudita

As negociações com a federação da Arábia Saudita ainda decorrem, mas na sua generalidade o acordo já existe, faltando limar alguns pormenores

A mudança de Jorge Jesus para a seleção da Arábia Saudita ainda não é oficial, mas O JOGO sabe que o entendimento entre as partes é quase total e que, nesse sentido, o destino do técnico português está traçado. O acordo pode ficar selado na semana que agora se inicia, com a chegada a Portugal de representantes da federação árabe para as reuniões finais. De momento, só faltam definir alguns pormenores contratuais.

O treinador estabeleceu boas relações com os principais responsáveis do futebol daquele país asiático aquando da sua passagem pelo Al Hilal. As portas ficaram abertas para o regresso, agora acertado.

Com a vantagem de já conhecer o futebol saudita, depois de ter orientado o Al-Hilal em 2018/19, conquistando uma Supertaça e aproveitando na altura para consolidar bons relacionamentos com os responsáveis do futebol local, esta é a primeira vez que Jorge Jesus, agora com 68 anos de idade, assume o comando de uma seleção. Para ele, pode ser também a hipótese de concretizar o sonho antigo de marcar presença num Mundial.

A Arábia Saudita tem sido o maior predador internacional neste mercado de transferências e, além dos principais clubes estarem a melhorar significativamente os plantéis, a seleção acompanha a tendência, com a aquisição de um treinador que trará um futebol atrativo e que conta a seu favor com uma série de experiências bem-sucedidas.