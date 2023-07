Jorge Jesus e Luís Castro disputam avançado brasileiro

Extremo do Corinthians muito desejado por Al Hilal e Al Nassr

Segundo o Globoesporte, o Al Hilal e o Al Nassr estão a disputar o avançado brasileiro Róger Guedes, do Corinthians.

Goleador que atua pelos dois flancos, Róger Guedes tem contrato com o emblema brasileiro até 2025. No entanto, como o Corinthians detém apenas 40% do passe do jogador, não quer abrir negociações com os clubes orientados por Jorge Jesus (Al Hilal) e Luís Castro (Al Nassr).

A publicação garante que o fundo estatal saudita já conversa com o agente do atleta de 26 anos, Paulo Pitombeira.

Em 38 jogos em 2023, Róger Guedes leva 20 golos.