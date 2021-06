"Jorge Jesus e Abel? Se um treinador fizer a carreira por modas..."

Daniel Neri, treinador português no Brasil, considera que o sucesso de Jesus e Abel no futebol brasileiro não contribuiu para a sua afirmação.

No Brasil desde 2013, Daniel Neri vai construindo um legado muito próprio como treinador português a trabalhar no futebol canarinho. Em 2020, conquistou o campeonato pernambucano ao leme do Salgueiro e, já em 2021, conduziu o Sampaio Corrêa ao título maranhense.

Atualmente, o técnico, de 41 anos, está sem clube e, em entrevista ao portal Yahoo Esportes, considera que o sucesso recente de nomes como Jorge Jesus e Abel Ferreira em nada contribuiu para a sua afirmação.

"A minha vida sempre foi difícil. Sinceramente, para mim, não ajudou em nada. Ninguém me deu nada, as conquistas que tive foram com trabalho. Se alguém está a ganhar com isso, não sinto que seja eu. Quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, eu já estava no Salgueiro. Quando ele foi campeão lá, eu fui campeão no Salgueiro também. Sinceramente, acompanhei pouco. Procuro acompanhar pouco dos treinadores portugueses aqui por causa dessas questões. Não gosto de modas, acredito em trabalho. O trabalho dos outros é dos outros, seja de quem for. E o meu é o meu", começou por referir Daniel Neri, prosseguindo.

"Esses treinadores portugueses pegaram em equipas milionárias. Estamos a falar de equipas que têm uma certa obrigação. Houve treinadores, como o que chegou ao Vasco [Ricardo Sá Pinto], que não foram campeões da Libertadores. O orçamento era menor e a luta era mais abaixo. Não gosto muito dessa moda, não entro nela, tento saber o menos possível da moda que é para nem ter opinião. Nem gosto de comentar. Evito ver jogos para ter uma ideia... Não me interessa absolutamente nada. Não gosto de ver para não ter nada para dizer. Se um treinador fizer a sua carreira por modas, então esse treinador é muito fraco", afiançou o português, que não esconde o sonho de chegar ao Brasileirão e, um dia, voltar a Portugal pela porta da I Liga.

"Eu vou treinar na I Liga. Esse é o meu objetivo. Vou treinar na Série A, aqui no Brasil, esse é o meu objetivo também. Não me pergunte quando, que não sei. Mas a minha caminhada é essa. Vou treinar aqui na Série A, na I Liga do meu país e nas primeiras ligas europeias. O meu objetivo de profissão é esse. Acredito que vou, pode ser que nunca consiga, mas é para isso que me levanto todos os dias e que trabalho", rematou Daniel Neri, confiante nas suas capacidades.