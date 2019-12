Jorge Jesus e a vontade de vencer a Champions: "Quem é que está sempre lá?"

Jorge Jesus falou ainda da melhor época da carreira.

Final: "O Liverpool é, neste momento, a melhor equipa da Europa e o Flamengo demonstrou aqui, hoje, que está num patamar superior, no patamar das grandes equipas do mundo. Hoje, a final ganhou quem marcou um golo. Tentámos durante o jogo sermos os primeiros a marcar, nem o Liverpool nem o Flamengo conseguiu marcar nos primeiros 95 minutos. No prolongamento não conseguimos parar, desta vez, o Liverpool numa saída forte, mas foi demonstrado aqui uma boa organização tática, com jogadores de qualidade. O futebol brasileiro demonstrou hoje que se pode pôr ao nível das grandes equipas do mundo. Quando disse que o Flamengo no campeonato de Inglaterra jogava com as primeiras cinco equipas, o Flamengo mostrou aqui que é uma equipa de outro patamar".

Melhor época da carreira?: "Foi a melhor época da minha carreira, nitidamente. Hoje era a cereja no topo do bolo. É tudo aquilo que podes imaginar, mas era quase impossível. Tivemos quase a ganhar estes três troféus [campeonato, Libertadores e Mundial de Clubes]. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado com estes jogadores, de ter tomado esta opção de vir treinar no Brasil e hoje saio daqui muito mais treinador. Os jogadores do Flamengo ajudaram-me a ser muito mais conhecido no mundo. Não é frustrante, mas como é óbvio quando chegamos a estas finais todos queremos ganhar. Mas sentimos que fomos uns dignos vencidos porque, como se diz em Portugal, jogámos taco a taco".

Quais são as cinco equipas que falou?: "Cinco equipas, seis equipas ou aquilo que for. Tenho uma carreira desportiva para abraçar se tiver essa possibilidade, o Flamengo deu-me tudo. Faltou o Campeonato do Mundo. Estou muito feliz no Brasil e no Flamengo e se queres outros objetivos, o que queres mais? [A Champions?] Claro! E quem são os que estão sempre na Champions?".