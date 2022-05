Jesus diz "sim" ao Fenerbahçe e oficialização pode estar para breve

Acordo de um ano, com outro de opção, será anunciado este sábado caso o clube garanta a Champions.

Fiel ao prazo que tinha definido para tratar do seu futuro, anunciado na "polémica" visita ao Brasil, Jorge Jesus chegou na sexta-feira a acordo para orientar o Fenerbahçe na próxima temporada.

Seduzido pelo projeto que lhe foi apresentado pelo presidente Ali Koç, o técnico português vai assinar por uma temporada, com outra de opção, e terá como missão devolver o clube a um título que lhe escapa desde a temporada 2013/2014.

A oficialização da chegada de Jorge Jesus pode ocorrer durante este sábado e só está dependente da qualificação do Fenerbahçe para as eliminatórias da Champions: a equipa, ainda treinada por Ismail Kartal, necessita de um ponto na deslocação ao terreno do Malatyaspor para sentenciar já este sábado o segundo lugar e consequente apuramento.

Desempregado desde a saída do Benfica no passado mês de dezembro, Jorge Jesus foi associado insistentemente a um regresso ao Brasil, mas acabou por escolher uma aventura na Turquia, onde vai orientar Miguel Crespo.