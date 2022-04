Jorge Jesus diz que está "a estudar várias propostas", mas não quis falar do Fenerbahçe

Treinador português chegou ao Brasil esta quarta-feira, onde vai assistir a um desfile de Carnaval, e prestou breves declarações aos jornalistas brasileiros.

Jorge Jesus está a "estudar várias propostas", mas nenhuma delas é de um clube brasileiro, afirmou esta quarta-feira o treinador português, que aterrou no Rio de Janeiro para assistir a um desfile de Carnaval.

O técnico disse que não fala de clubes em particular, mas confirmou que houve uma reunião com o presidente do Fenerbahçe. "Não falo sobre clubes. É verdade [reunião com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe], mas não falo de clubes. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso", adiantou no aeroporto, em declarações reproduzidas pelo Lance.