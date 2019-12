Jorge Jesus de chapéu e também com uns óculos: "Mesmo assim..."

Treinador português numa curiosa entrevista. Fala de fado e também da abordagem dos muitos fãs que tem no Brasil.

Jorge Jesus entra esta terça-feira em cena no Mundial de Clubes, quando o Flamengo disputar as meias-finais com o Al Hilal, encontro com início às 17h30 de Portugal continental. Na antecâmara do encontro, a imprensa brasileira dá destaque a mais uma entrevista do português, agora ao Fantástico, onde Jesus deixa algumas histórias e curiosidades.

"Eu adoro correr, se não fico numa adrenalina muito grande. Faço corrida, faço academia. Portanto, sou treinador de mim mesmo", afirmou o técnico de 65 anos, muito requisitado pelos adeptos. "Estou num clube que tem a maior torcida do Brasil e do mundo. Lidar com essa situação não é nada de novo. Então, se eu quero correr e alguém me reconhece não dá para parar. Tenho que me camuflar um pouco com um chapéu e uns óculos. Mesmo assim reconhecem-me, mas faz parte. Não teve interferência na minha vida social", explicou.

Amante de fado, Jesus é um grande fã de Mariza e do tema "Melhor de mim". "Essa letra ajustava-se ao momento aqui no Brasil. Ou seja, sabia que a tormenta ia passar, eu sabia que era preciso caminhar sem medo de errar e saber que o melhor estava para chegar. Tudo isso bateu certinho. Eu todos os dias ouvia aquela canção e ainda ouço", explicou.

"Eu, como português, tenho muito orgulho do fado. O fado hoje é diferente, para melhor. É completamente diferente das vossas letras (brasileiras). As vossas são de amor quase sempre. O nosso fado era sempre tristeza e saudade, saudade, saudade. Os jogadores colocam esse fado bem alto no balneário. Essa música mexe comigo. O momento do Flamengo encaixou na perfeição", rematou.