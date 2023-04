Numa altura em que a sua continuidade ao leme do Fenerbahçe mantém-se uma incógnita, a conta de Instagram "Coringa rubro-negro" revelou um áudio em que Jorge Jesus confirma ter conversado com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. O técnico português desmentiu ter discutido "condições financeiras" com o clube e revelou: "Disse-lhe que não podia sair já, tinha de me dar algum tempo. Podem esperar por mim? Ele disse que ia põr um treinador interino, não podia esperar mais do que uma semana".

