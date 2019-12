"Jorge Jesus contribuiu para projetar o prestígio de Portugal no mundo"

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Jorge Jesus, treinador do Flamengo, com a Ordem do Infante D. Henrique

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, condecorou Jorge Jesus, treinador do Flamengo, depois das conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão, que o levaram à final do Mundial de clubes.

"Esta casa tem duas tradições, uma delas dos presidentes terem condecorado treinadores portugueses de futebol com prestigio nacional e internacional. Aconteceu com Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva. A segunda tradição é a de os galardoados serem condecorados devido às suas carreiras e devido a vitorias de renome obtidas com seleções, clubes portugueses ou estrangeiros. Assim aconteceu no passado, assim vai acontecer hoje também", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, que lembrou que "todos os portugueses se identificaram e vibraram com as vitórias de Jorge Jesus."

"No caso de Jorge Jesus temos, além da carreira conhecida interna e externamente, a condução à vitoria de um clube numa competição continental de prestigio mundial e por causa disso a presença na final de uma competição. Temos que pela primeira vez um clube que, não sendo português, fala português num Estado irmão da comunidade de países de língua portuguesa e onde existe uma das maiores comunidades portuguesas no mundo. Se noutras situações já tínhamos condecorado por vitórias em clubes de expressão continental mas sem afinidade linguística e cultural, ela aqui existe. Jorge Jesus contribuiu para projetar o prestigio de Portugal no mundo do desporto e em termos sociais, isto em particular num país que nos é muito querido. Isto tem de ser reconhecido", explicou o Presidente da República, numa cerimónia em que estiveram presentes diversas personalizadades do futebol como António Salvador, presidente do Braga, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e Frederico Varandas, presidente do Sporting, três clubes que Jorge Jesus treinou.