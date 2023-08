Jorge Jesus contra Nuno Espírito Santo nos quartos de final da Champions árabe

O Al Hilal vai defrontar o Al Ittihad. Já o Al Nassr, de Luís Castro e Ronaldo, encara o Raja de Casablanca

Já estão definidos os jogos dos quartos de final da Champions árabe (Arab Club Champions Cup).

De registar o confronto entre Nuno Espírito Santo e Jorge Jesus no Al Ittihad-Al Hilal. Ronaldo e Luís Castro vão encarar o Raja, de Marrocos, e Bruno Pinheiro comandará o Al Sadd, do catar, contra o Al Shorta, do Iraq.

Quadro de jogos:



Al Ittihad-Al Hilal (5 de agosto)

Al Sadd-Al Shorta (5 de agosto)

Raja-Al Nassr (6 de agosto)

Al Shabab-Al Wahda (6 de agosto)