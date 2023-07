Jorge Jesus: "Bernardo Silva? Foram coisas que aconteceram e não tem problema nenhum"

Treinador do Al HIlal falou aos jornalistas na manhã desta terça-feira, à partida para o estágio do clube saudita (que irá decorrer na Áustria), sobre a possibilidade de contratar Bernardo Silva

Gostava de contar com Bernardo Silva? "Claro que gostava de poder contar com Bernardo Silva, é um dos grandes jogadores do mundo. Sei por que me fazem essa pergunta [convivência no Benfica]. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foram coisas que aconteceram e não tem problema nenhum. Foram pensamentos diferentes de um treinador e de um jogador. Era muito jovem. Ainda é muito jovem, tem 28 anos, casou esta semana, vai começar uma nova vida. Gostava muito que viesse para o Al Hilal, mas não sei se vai."

Se Bernardo Silva fosse para o Al Hilal, seria para jogar a defesa esquerdo ou no ataque? "Não encaixava a defesa esquerdo, mas o Pep [Guardiola] também o pôs a lateral esquerdo, podem fazer-lhe a mesma pergunta."

Há proposta concreta? "Não tenho nenhum dossier de nenhum jogador. Isto foi chegar a Paris em duas horas, voltar a Portugal e ir agora para a Áustria. Não falei com mais ninguém, não sei como estão os dossiers dos possíveis jogadores. Agora é que vou inteirar-me de tudo."