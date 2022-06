Jorge Jesus aterrou e já falou em turco: "Está pronto?"

Técnico português encontrou-se com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, e o momento foi captado pelo Fenerbahçe

Ainda agora chegou a solo turco, mas Jorge Jesus já levou o trabalho de casa bem feito quanto à língua que vai ser, de certa forma, também a sua nos próximos tempos. No primeiro encontro com o presidente, o técnico português mostrou dotes no novo idioma.

"Hazır mısınız?" (Está pronto?), questionou o antigo treinador de Benfica e Sporting a Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, que respondeu afirmativamente e com um sorriso, antes de abraçar o novo chefe de equipa técnica do emblema de Istambul.

Jorge Jesus aterrou na capital da Turquia nesta quarta-feira e já conheceu as principais instalações do Fenerbahçe.