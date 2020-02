Jorge Jesus ataca este sábado o 18º troféu da carreira

No rubronegro este pode ser o quarto troféu, depois de ter vencido o Brasileirão, a Taça dos Libertadores e a Supertaça brasileira.

Jorge Jesus pode conquistar esta noite o 18.º título oficial na carreira de treinador, caso o Flamengo vença o Boavista na final da Taça Guanabara, a realizar pelas 21h00 no Estádio do Maracanã. Antes de chegar ao Brasil, JJ tinha ganho dez títulos no Benfica, dois no Sporting, um no Braga e um no Al-Hilal.

No rubronegro este pode ser o quarto troféu, depois de ter vencido o Brasileirão, a Taça dos Libertadores e a Supertaça brasileira. Na próxima quarta-feira, o Flamengo joga ainda a segunda mão da Recopa Sul-Americana frente ao Independiente del Valle, depois de um empate a duas bolas no Equador.

Para estas duas partidas o Flamengo é inegável favorito, nomeadamente no duelo de hoje contra o Boavista, também conhecido como Verdão de Saquarema, cidade a 73 km do Rio que é mais conhecida por ser a capital brasileira do surf.

Com Bruno Henrique a recuperar de uma lesão sofrida em Quito - o Fla informou ontem que exames realizados afastaram a necessidade de ser operado - Jesus volta a contar com Gabriel Barbosa no ataque, depois de cumprir castigo na Recopa. No Boavista a principal figura é Renan Donizete, filho de um ex-avançado do Benfica com o mesmo apelido.

Nas redes sociais, Jesus deixou uma mensagem aos adeptos: "Todos acham glamoroso ser jogador e profissional de futebol. Todos veem o sucesso e a fama. Poucos sabem o quanto de sacrifício e renúncia fazemos. Nesta época de Carnaval estaremos a trabalhar forte para que a nação comemore mais uma vez. Bom Carnaval para vocês e bom trabalho para nós."