Jorge Jesus após derrota em Sevilha: "A equipa mais experiente soube esperar"

O Fenerbahçe perdeu por 2-0 com o Sevilha, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa

Análise ao jogo: "Não é o resultado esperado. É um resultado enganador para aquilo que se passou nos 90 minutos. Mas também é verdade que a equipa mais experiente soube esperar e fazer golo nas duas oportunidades que teve. Fizemos uma primeira parte de grande qualidade, com muitas oportunidades para fazer golo, mas não marcámos. Na Liga Europa, nos oitavos de final, se tens duas ou três chances numa primeira parte e não marcas estás sujeito a perder. Foi isso que aconteceu. O resultado não é confortável, mas ainda nos dá alguma esperança. Sabemos que a equipa do Sevilha é muito mais experiente e com outra qualidade que a nossa. A verdade é que no jogo, na primeira parte, fomos melhores, como já disse, com várias chances para fazer golo."

Possibilidades de seguir em frente: " Jogámos contra uma equipa que ganhou várias vezes a Liga Europa nos últimos nove anos. Têm um historial que não é comparável com o nosso para estarmos aqui a discutir a nossa derrota. O que posso dizer e argumentar é sobre o jogo. Estivemos bem na primeira parte, ao nível do Sevilha, na segunda parte não. Há jogadores do Fenerbahçe que nunca jogaram na Liga Europa. Estamos aqui a comparar o quê? A equipa portou-se muito bem. Agora temos um segundo jogo e acreditamos que temos chances."

