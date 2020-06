Jorge Jesus acaba com as dúvidas e explica a decisão tomada

Treinador português confirma a renovação de contrato com o Flamengo.

Jorge Jesus confirmou, numa mensagem colocada nas redes sociais, que chegou a um cordo para renovar contrato com o Flamengo.

"Os meus representantes chegaram a um acordo hoje com a Direção do Flamengo para a renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto na minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", surge escrito no Instagram.

É a confirmação de um notícia que tinha sido avançada pelo "Globoesporte" e por Marcos Braz, vice-presidente dos rubronegros que publicou nas redes sociais uma fotografia com a bandeira de Portugal, o que foi, de imediato, interpretado como um sinal que as negociações com o técnico luso chegaram a bom porto.

O "Globoesporte" refere que Jorge Jesus irá auferir cerca de 3,9 milhões de euros por mais este ano de contrato, um valor substancialmente inferior ao que estava a ser negociado entre as partes antes de o futebol ser afetado, como todo o mundo, pela pandemia do novo coronavírus. Mas, Jorge Jesus terá assegurado a inclusão de uma cláusula que lhe permite deixar o Flamengo em qualquer momento e , para aceitar ofertas de alguns clubes europeus.

Jorge Jesus completou no passado dia 1 um ano desde que assinou o primeiro contrato com o Fla, pelo qual conquistou cinco troféus, incluindo a Taça Libertadores e o Brasileirão, com um saldo de 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 51 jogos. De volta ao Rio de Janeiro a 1 de maio, o técnico já começou a dar treinos individuais.