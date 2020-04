Jorge Jesus: a última ronda de negociações com o Flamengo

O representante do técnico português viajou para o Brasil para se reunir com o Flamengo na última ronda de negociações.

A continuidade, ou não, de Jorge Jesus no Flamengo entrou na reta final. De acordo com a ESPN Brasil, Bruno Macedo, o representante do treinador português, chegou ao Brasil para aquela que deverá ser a última ronda de negociações com a Direção do Flamengo tendo em vista a renovação do contrato, que expira no fim de maio.

Tal como O JOGO noticiou em janeiro, Jorge Jesus pede um salário anual limpo de 7 M€, enquanto os campeões brasileiros e da América do Sul pretendem pagar 5,8 M€ com um acordo válido até ao fim de 2021. Essa diferença monetária ainda não foi superada apesar dos contactos entre as partes durante a paragem competitiva causada pela covid-19, que levou o Flamengo a decretar férias para o plantel a ao regresso de Jorge Jesus a Portugal, onde ainda se encontra e sem data para voltar para o Brasil.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS