Jorge Costa já assinou pelos romenos do Gaz Metan

Treinador de 48 anos vai assinar um contrato válido por duas épocas.

Jorge Costa vai ser treinador do Gaz Metan, da Roménia., confirmando-se a notícia avançada em primeira mão por O JOGO. O treinador português de 48 anos vai assinar um contrato válido por duas épocas e será apresentado esta manhã pelos responsáveis do emblema que milita na I Liga da Roménia, assumindo assim o comando da equipa que se encontra no nono lugar ao fim de cinco jornadas disputadas, com seis pontos.

O antigo internacional português está assim de regresso à Roménia, onde em 2011/12 orientou o Cluj, o primeiro desafio no estrangeiro como treinador principal.

Nas duas últimas jornadas, o Gaz Metan perdeu em casa com o Dínamo de Bucareste, por 3-1, no dia 21 deste mês, e no sábado passado, foi derrotado no terreno do FC Clinceni, por 2-0.

O Gaz Metan será o 12.º clube de Jorge Costa como treinador principal, depois de ter orientado cinco em Portugal (Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira e Arouca) e seis no estrangeiro: Cluj (Roménia), Limassol e Anorthosis (Chipre), Sfaxien (Tunísia), Tours (França) e Mumbai City (Indía). Foi também selecionador do Gabão entre 2014 e 2016.

Jorge Costa vai encontrar no plantel do Gaz Metan o avançado português Idrisa Sambú, de 22 anos, que fez a formação no Sporting e no FC Porto.