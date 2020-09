Guiné Equatorial anuncia Jorge Costa, mas treinador pode rumar à Roménia

Treinador deixou os indianos do Mumbai City ao fim de duas épocas (2018/19 e 2019/20)

Jorge Costa foi anunciado esta quinta-feira como novo selecionador da Guiné Equatorial, em substituição do francês Sébastien Migné. A notícia está no site oficial da federação de futebol daquele país da Africa Central (Feguifut).

Certo é que o treinador português ainda não se comprometeu oficialmente com a seleção africana. Aliás, vai ainda esta semana reunir-se com o clube romeno do Gaz Metan, que também manifestou interesse no treinador português.

Jorge Costa, de 48 anos, já orientou a seleção do Gabão, entre 2014 e 2016, conta com passagens pelo Braga, Olhanense, Académica, Cluj (Roménia), Limassol e Anorthosis (Chipre), Paços de Ferreira, CS Sfaxien (Tunísia), Arouca e Tours (França).

Não Perca FC Porto Sérgio segura o mais influente: Marega com estatuto de intransferível no FC Porto Proximidade do fim do contrato (2021) provoca inquietação, mas a SAD vai retomar as conversas sobre a renovação após o fecho do mercado. Em agosto, o agente abriu a porta à continuidade.

A Guiné Equatorial já disputou por duas vezes a fase final do CAN como país-sede, com o Gabão em 2012 e sozinho em 2015. Há cinco anos, atingiu as meias-finais, mas foi eliminado pelo Gana.