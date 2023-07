Jonas aprova aposta em Bruno Lage: "Virei botafoguense"

Antigo avançado trabalhou com o técnico no Benfica

Jonas, avançado brasileiro que brilhou no Benfica e trabalhou com Bruno Lage na Luz em 2018/19, em declarações ao Globoesporte disse aprovar a aposta do Botafogo no treinador português.

"É um treinador que que tem uma aproximação muito interessante com o jogador. Aberto, gosta de trabalhar muito. É muito intenso. Os treinos dele são muito intensos mesmo. Ele cobra, mas de um jeito leve. O ambiente é leve. Eu lembro que o primeiro treino dele foi impressionante. Assim, de intensidade, de cobrança, sabe? De um jeito tranquilo dele, que é sereno. É muito estudioso, joga para a frente, gosta que a sua equipa tenha bola, marcação alta e pressão alta. A minha experiência com ele no Benfica foi sensacional, é um 'baita' treinador. Como pessoa, melhor ainda. Se tem um cara que merece tudo de bom na vida é o Bruno Lage", começou por explicar.

Com Lage ao comando, Jonas até vai torcer pelo Botafogo: "Eu já estava a torcer para o Botafogo ser campeão brasileiro. É um clube onde há muito tempo não vemos os adeptos a gritar: 'É campeão'. Agora, com a contratação do Bruno Lage, virei botafoguense."