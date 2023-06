John Textor promete premiar Luís Castro se este recusar o Al Nassr

Dono do Botafogo falou com o técnico português

John Textor, dono da sociedade desportiva do Botafogo, conversou com Luís Castro sobre o seu futuro e prometeu premiá-lo caso opte por recusar a proposta do Al Nassr e continuar no clube brasileiro.

Para já, Luís Castro vai orientar a equipa esta quinta-feira, contra o Magallanes, na Taça Sul-Americana. A resposta do técnico será conhecida depois desse encontro.

Textor prometeu valorizar Luís Castro por títulos conquistados com aumento salarial e adaptar o projeto do clube às suas ambições, sem, porém, ter feito uma proposta formal em termos de números. Também se falou de contratações.