John Textor e a saída de Luís Castro: "Se Ronaldo me ligasse eu provavelmente também iria"

Declarações de John Textor na apresentação de Bruno Lage como novo treinador do Botafogo

Saída de Luís Castro: "Com Luís Castro éramos parceiros e comunicávamos como amigos muitas vezes. Quando soube da proposta da Arábia Saudita percebi logo, porque vejo a influência do dinheiro saudita no futebol mundial. Como proprietário pensei 'como podes sair agora no topo da tabela, eu quero que fiques'.

Dinheiro envolvido: "Como amigo vejo a oportunidade e o dinheiro oferecido. Se o Ronaldo me ligasse pegava num avião e provavelmente também iria. Sei que temos um balneário incrível. Cheguei a gritar a alguns de vocês aqui que temos um grande treinador. Vamos sobreviver à saída de Luís Castro. Por muito que gostemos do Castro, gosto da mudança. Este treinador, pelas suas ambições, precisava de ser escolhido por nós. Correu bem."