"Joguei contra o Vitinha e acredito nele, temos de lhe dar tempo"

Chancel Mbemba defrontou o agora colega de equipa no Marselha quando representava o FC Porto e o avançado o Braga.

Vitinha leva quatro jogos sem qualquer golo no Marselha e está a ser alvo de críticas, mas o colega de equipa Chancel Mbemba acredita no seu potencial, recordando os tempos em que foram adversários em Portugal.

Mbemba falou em conferência de Imprensa de antevisão do jogo com o Annecy, para a Taça de França, e saiu em defesa do avançado ex-Braga: "Jogámos um contra o outro, eu conheço as suas qualidades. O mais importante é que eu acredito nele, mas temos de lhe dar tempo. O campeonato português é diferente do campeonato francês. Quando ele marcar, tudo correrá bem para ele."

Recorde que Mbemba, pelo FC Porto, defrontou em duas ocasiões Vitinha. No entanto, o avançado só somou nessas duas partidas 49', entrando com o resultado já feito em ambas (uma vitória para FC Porto e outra para o Braga, ambas por 1-0).