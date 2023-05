Declarações de Diogo Dalot à margem da renovação de contrato com o Manchester United até 2028.

Renovação de contrato: "Jogar no Manchester United é uma das maiores honras que se pode ter no futebol. Partilhámos momentos fantásticos ao longo dos últimos cinco anos, cresci muito e a minha paixão por este clube incrível só tem aumentado desde o dia em que entrei."

Momento especial no Manchester United: "Todos nós sentimos que estamos no início de uma jornada especial neste momento. Posso garantir-vos que me vou dedicar incansavelmente a ajudar este grupo a atingir os nossos objetivos e a fazer com que os adeptos se orgulhem desta equipa."

Final da Taça de Inglaterra em breve (sábado, 15h00, contra o Manchester City): "Esse esforço continua esta semana, com todos intensamente concentrados nos preparativos para a final da Taça de Inglaterra."

Declarações do diretor desportivo do Manchester United, John Murtough

"O Diogo é um excelente defesa, com uma ótima combinação de velocidade, força e versatilidade. Ele tem crescido de forma constante, melhorando ano após ano desde que se juntou ao clube em 2018. A ética de trabalho e o profissionalismo do Diogo são excecionais, e a forma como ele se prepara todos os dias para estar ao mais alto nível é exatamente o que todos queremos de um jogador do Manchester United. O Diogo tem uma mentalidade forte, padrões elevados e uma grande personalidade e estamos muito satisfeitos por ele continuar a ser um membro importante do plantel para os próximos anos."