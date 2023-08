"Jogar na liga saudita é algo realmente desafiante, por tudo o que está envolvido"

ENTREVISTA >> Ex-médio do FC Porto e Vitória, Tozé reconhece atração pelo foco mediático da Arábia Saudita, satisfeito por entrar num universo de craques internacionais.E não esconde ambições aos 30 anos.

Tozé trocou um dos melhores clubes dos Emirados Árabes pela experiência de fazer parte da liga das estrelas mundiais, na Arábia Saudita, abraçando convite do Al-Hazm, de Filipe Gouveia.

Acaba de trocar o Al Nasr dos Emirados, onde esteve quatro épocas, pelo Al-Hazm, da Arábia Saudita. É um apelo fortíssimo jogar nessa Liga?

-É uma mudança que surge de forma natural. Jogar na liga saudita, neste momento, é algo realmente desafiante, por tudo o que está envolvido. Penso que já era uma competição suficientemente competitiva e atrativa e percebemos que vai ser ainda mais, com tantos jogadores a chegarem vindos dos grandes clubes europeus. Trazem consigo um enorme foco mediático. Senti que tinha mesmo de agarrar este desafio. Estou muito motivado para começar a época, ainda mais contando com um treinador português.

E que balanço destes anos passados longe de casa, se foram proveitosos o suficiente relativamente a uma carreira na Europa, ao ponto até de justificarem esta recente aposta?

-Faço um balanço muito positivo, penso que foi um passo certo na minha carreira. Sinceramente, não podia ter tomado melhor decisão. Sinto-me feliz e realizado com a escolha e não partilho a opinião de que a visibilidade na Europa tenha reduzido. A prova disso é que, felizmente, fui recebendo várias propostas de clubes europeus. Acho que o meu trabalho no Dubai aumentou a cotação do meu nome tanto no Médio Oriente como Europa. Estou feliz por partir para a quinta época na região.



Quanto à marca deixada nos Emirados, como a classifica?

-Vivi uma experiência fantástica pelo lado profissional mas também no aspeto mais pessoal. Fiz 37 golos, 20 assistências e nos últimos quatro anos posso orgulhar-me de ter jogado três finais e ganho uma Taça da Liga. Estou profundamente feliz pela passagem pelo Al Nasr, sabendo que não é tão comum um jogador vindo da Europa ficar tanto tempo num clube. Sinto-me privilegiado por ter representado o Al Nasr e ter sido capitão de um clube desta dimensão. Enche-me de orgulho!

Aos 30 anos, como avalia as ambições que acompanham esta etapa da carreira?

-A ambição não podia ser mais elevada, comum a todo o meu trajeto. A liga saudita será muito interessante para mim, e trata-se de um palco onde muitos gostariam de estar e jogar. Quero aproveitar esta oportunidade, sinto que ainda sou jovem. Aspiro uma época boa com bons números e boas exibições. Tudo vou fazer para ajudar o Al-Hazm a consolidar o seu lugar na primeira divisão.

Depois de ter jogado pelo FC Porto, Estoril, Moreirense e Vitória, planeia um regresso a Portugal?

-Um regresso passa claramente pela cabeça, está presente muitas vezes nos meus pensamentos. Mas não neste exato momento!

