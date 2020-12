Fábio Silva, avançado do Wolverhampton, concedeu entrevista a O JOGO

ENTREVISTA - Fábio mostra-se orgulhoso com as comparações com Cristiano Ronaldo e reconhece que ainda lhe faltam adquirir "algumas coisas" para ser um avançado de elite. Mas a ambição é grande.

Os sonhos de Fábio Silva não terminaram com o salto para um dos maiores campeonatos do planeta e, aos 18 anos, o atacante revela o desejo de chegar ao topo do Mundo na posição.