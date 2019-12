"Jogámos contra a melhor equipa do mundo, mas aqui não se notou", disse Jorge Jesus

Declarações de Jorge Jesus, após a derrota do Flamengo com o Liverpool (1-0), na final do Mundial de Clubes.

Jogo: "Mais uma vez o Flamengo fez um grande jogo. O Flamengo jogou só contra a melhor equipa do mundo, mas aqui não se notou que era a melhor do mundo. Aqui foram duas grandes equipas e quem fizesse o golo ganhava. Sofremos um golo no contra golo, estávamos prevenidos para isso, mas aquele lance foi determinante. Fomos crescendo com o jogo, havia jogadores com alguma fadiga do jogo, era importante termos os corredores com mais velocidade, tirámos dois jogadores que são importante com bola, mas que já não conseguiam chegar com a bola. Fizemos tudo. Tivemos uma última oportunidade e, portanto, não há nada a dizer desta equipa. Tenho um grande orgulho de ser o treinador destes jogadores".

Liverpool: "Hoje não jogámos com a equipa vencedora da Champions. Jogámos com aquela que é a melhor equipa do mundo, mas em campo estiveram duas equipas iguais. O Flamengo e o Liverpool".