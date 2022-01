Jogadores do Flamengo sem descanso com Paulo Sousa: "Preciso de um pulmão a mais"

Treinador português tem combinado trabalho físico, tático e técnico.

Paulo Sousa assumiu recentemente o comando técnico do Flamengo e o seu trabalho já tem dado frutos. A intensidade e dureza têm sido relatadas pela Imprensa brasileira e os próprios jogadores já fizeram saber que com o treinador português não há descanso.

O "Globoesporte" cita mesmo alguns futebolistas: "preciso de um pulmão a mais" e "as minhas pernas parecem cimento" são dois exemplos.

"Quando era muito jovem, fui trabalhar para o futebol profissional inglês, onde convivi com diferentes profissionais que me deram um conhecimento mais profundo. Entendo o futebol com uma perspetiva inglesa, com mais de trabalho físico e alta intensidade", afirmou Antonio Gómez, um dos preparadores físicos da equipa técnica de Paulo Sousa, à televisão do Flamengo.

"Hoje acordámos 5h30 para definir os detalhes do treino e para podermos chegar aqui às 7h00", acrescentou o espanhol, que prepara as sessões físicas com Lluis Sala, o outro preparador.

No Brasil salientam ainda a combinação entre trabalho físico, tático e técnico, algo que já há muito tempo não existia no emblema brasileiro e que Paulo Sousa tem voltado a implementar.