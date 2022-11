Jogadores do Corinthians satisfeitos com saída do técnico Vítor Pereira

Segundo uma fonte do grupo, algumas entrevistas e conferências de Imprensa do treinador português terão caído mal no balneário do Timão.

Vítor Pereira não quis renovar com o Corinthians e a direção do clube de São Paulo lamentou a saída do técnico português.

Contudo, de acordo com o "Globoesporte", muitos jogadores, sobretudo as principais figuras do plantel, ficaram satisfeitos com essa notícia.

Algumas entrevistas e conferências de Imprensa do treinador de 54 anos terão caído mal no balneário. Já nos treinos, o relacionamento com os atletas não era muito saudável. As convocatórias eram até escondidas dos jogadores, que ficavam a saber se jogavam a apenas escassas horas do encontro começar.

"Os jogadores realmente não gostavam muito dele, mas isso é normal, era outra forma de trabalho, sem paternalismo, sem conversa", confessou uma fonte do grupo.

Recorde-se que, quando terminou a ligação ao Timão, Vítor Pereira afirmou que este foi o "melhor grupo e melhor presidente" com que trabalhou". Agora, o técnico está a negociar com o Flamengo, um comportamento que é encarado como uma traição pela direção do Corinthians.