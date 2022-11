Jogadores de Sá Pinto entram em greve e faltam ao treino do Esteghlal

De acordo com o jornal iraniano Varzesh, em causa está a falta de pagamentos devidos à equipa. Também o técnico português terá salários em atraso, apesar de não ter aderido ao protesto.

O jornal iraniano Varzesh avança esta sexta-feira que os jogadores do Esteghlal, equipa iraniana treinada por Ricardo Sá Pinto, entraram em greve e faltaram ao treino desta sexta-feira, em protesto com a falta de pagamentos devidos.

Também o técnico português terá salários em atraso, apesar de não ter aderido ao movimento.

O plantel do Esteghlal entrou em greve após a conquista da Supertaça do Irão, no início deste mês e, depois de o clube não ter acedido às respetivas reivindicações, os jogadores decidiram não comparecer no centro de treinos.