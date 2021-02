Nuno Espírito Santo abordou a vitória do Wolverhampton frente ao Leeds, com um golo na própria baliza após grande remate de Adama Traoré.

Um autogolo do guarda-redes Meslier foi decisivo para o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, vencer na receção ao Leeds United (1-0), no encontro inaugural da 25.ª jornada da liga inglesa de futebol.

Nuno Espírito Santo destacou que se tratou de um jogo intenso, com oportunidades para as duas equipas, e comentou a sorte que premiou o Wolverhampton no remate de Adama Traoré. "Jogadores como Adama e Pedro Neto são realmente perigosos quando têm bola e começam a correr. Foi um grande remate. Claro que com alguma sorte, mas foi um grande remate", afirmou o treinador, citado pelo site oficial do clube.

"Foi um momento difícil para o guarda-redes, mas ele esteve bem. Fez uma defesa fantástica na primeira parte. Ambos os guarda-redes estiveram muito ativos, o que demonstra a intensidade do jogo", vincou.

"Temos de merecer essa sorte e o remate de Adama é lindo. É um jogador único e esperamos grandes coisas dele", insistiu Nuno sobre o lance decisivo da partida.

Este triunfo permitiu à equipa dos lusos Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Nélson Semedo, todos titulares no Molineux, subir ao 11.º posto, com 33 pontos, e ultrapassar precisamente o Leeds, 12.º, com menos um. Nos wolves, Fábio Silva foi opção para Nuno Espírito Santo aos 87 minutos, enquanto Vitinha não saiu do banco de suplentes.