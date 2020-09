Jogador português em estado crítico na sequência de queda de 40 metros

Carlitos passou pela formação do Benfica e atua no DOXA.

Carlitos, jogador português do DOXA, de Chipre, encontra-se em estado crítico depois de ter caído de uma altura de 40 metros numa falésia, em Paphos.

De acordo com o jornal cipriota Kathimerini Cyprus, O incidente ocorreu no domingo e envolveu também a namorada do futebolista de 27 anos, que chegou a atuar nas equipas de formação do Benfica. Os dois seguiam numa Moto 4, quando Carlitos terá perdido o controlo do veículo na falésia de Kako Skali, originando a queda.

As equipas de socorro que estiveram no local estiveram várias horas a tentar resgatar as duas vítimas, que foram posteriormente encaminhadas para o hospital de Paphos.

Carlitos sofreu "lesões muito graves" e está em estado crítico, assim como a namorada, acrescenta a publicação. Além de ter passado pela formação do Benfica, o extremo representou o Estoril e o Sintrense. Em 2013 emigrou e, desde então, representou AEL Limassol, Anorthosis, Wisla Plock e Kaysar, além do DOXA.