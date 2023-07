Jogador do Al-Sadd após triunfo sobre o Al Hilal: "Com todo o respeito por Jesus..."

Jorge Jesus disse não ter tido tempo suficiente para preparar a equipa para se apresentar em excelente forma, mas Akram Afif reagiu

O Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, perdeu frente aos cataris do Al Sadd, de Bruno Pinheiro, Matheus Uribe e Gonzalo Plata, por 3-2, na Liga dos Campeões asiática.

Após a partida, Akram Afif, jogador do clube do Catar, deixou uma pequena bicada ao treinador português, que afirmara não ter tido treinos suficientes para preparar convenientemente a partida.

"Com todo o respeito pelo treinador do Al Hilal [Jorge Jesus], ele disse que 25 treinos não são suficientes para preparar e se apresentarem de forma excelente para o jogo, mas o nosso treinador conseguiu, com esses treinos, preparar a equipa, e vencemos hoje [ontem, domingo]", afirmou o jogador no final da partida.