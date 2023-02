Joga no Bragantino e foi surpreendido por Caixinha: "Nunca tinha visto isso na vida"

Declarações de Artur, extremo do Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, em entrevista ao Globo Esporte.

O que espera desta temporada? Tanto em relação ao Bragantino como para sua carreira? "Expectativa boa. Início de um trabalho muito bom do treinador Caixinha, uma metodologia muito diferente do que estávamos acostumados no Brasil. A gente promete. Acho que vai ser uma temporada bastante boa".

Como tem sido este começo de trabalho com Pedro Caixinha? "São características completamente diferentes. Quando Barbieri [antigo treinador] chegou, estávamos num momento muito delicado, na zona de despromoção, e ele conseguiu resgatar a nossa equipa, conseguiu a estrelinha que estava a faltar. Estávamos meio em baixo e ele conseguiu conquistar todos os jogadores e conseguimos até ganhar a [Taça] Sul-Americana. É um trabalho totalmente diferente um do outro, são características diferentes. O Pedro já é aquele treinador muito europeu, pede muita intensidade, marcação encaixada... Uma coisa que é muito interessante e de que falo sempre é que no pós-jogo nós treinamos de bicicleta. Nunca tinha visto isso na minha vida. Já começamos a ver por aí um trabalho totalmente diferente".

Caixinha pediu que fizesse algo diferente em campo? "Tenho jogado mais pelo meio. Com o Maurício [Barbieri], ele dava-me mais liberdade para jogar aberto. Com o Pedro, o avançado fica mais por dentro e os laterais abrem mais. São características diferentes. Estou a adaptar-me, porque antes jogava mais de fora para dentro. Agora, literalmente, já estou dentro do campo, mais no meio. Estou aprendendo aos poucos. A temporada começou de uma forma muito boa para nós. Espero que consigamos colher os frutos de um bom trabalho"-

O Bragantino vai conquistar títulos em 2023? "É um sonho e um objetivo nosso. Queremos ser campeões de alguma competição. Acho que o mais próximo é o campeonato paulista. É ir jogo a jogo e pensar sempre no próximo jogo como uma final. Com certeza, estamos sonhar com o campeonato paulista".