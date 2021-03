Um português na baliza do Everton contra o City: "Tem muita qualidade"

João Virgínia estreou-se pela equipa principal do Everton no passado dia 13 de março

Jovem internacional português João Virgínia estará entre os postes nos quartos de final da Taça de Inglaterra ante a equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

João Virgínia, internacional português e um dos eleitos de Rui Jorge para o próximo Europeu de sub-21, vai defender, este sábado, a baliza do Everton contra o Manchester City, face à ausência do habitual titular John Pickford e do experiente Robin Olsen, ambos lesionados.

Em conferência de antevisão ao embate contra a equipa de Pep Guardiola, na qual militam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, o treinador dos toffees Carlo Ancelotti evidenciou que o jovem guardião luso estará entre os postes nos quartos de final da Taça de Inglaterra, em Goodison Park.

"João é novo, um bom guarda-redes, sem experiência para este tipo de jogos, mas tem muita qualidade e mostrou-a contra o Burnley quando teve a oportunidade. Não estou preocupado com a ausência de outros guarda-redes. Estou preocupado, sim, em que a equipa cumpra a estratégia delineada", afirmou o prestigiado técnico italiano.

O embate com o Manchester City será o segundo de João Virgínia ao serviço da equipa principal do Everton. A 13 de março, o keeper português, de apenas 21 anos, estreou-se com a camisola rosa do sétimo classificado da liga inglesa, num jogo frente ao Burnley (derrota por 1-2), ao substituir o colega Pickford aos 43 minutos.

Com formação feita no Benfica e no Arsenal, João Virgínia passou a integrar as fileiras jovens do Everton na temporada 2018/19, mas só nesta época conseguiu alinhar pela equipa principal, sob orientação de Ancelotti.