João Virgínia estreou-se pelo Cambuur e logo com um penálti defendido

Após a cedência ao Sporting, o guarda-redes internacional jovem por Portugal procura a afirmação nos Países Baixos

O guarda-redes português João Virgínia, que assinou recentemente pelos neerlandeses do SC Cambuur, por empréstimo do Everton, estreou-se com uma vitória por 7-1 num jogo treino contra a equipa amadora do Kootstertille, e defendeu uma grande penalidade.

O guarda-redes de 22 anos fez a sua estreia num amigável contra a equipa amadora do Kootstertille e, apesar do pouco tempo de treino, não deixou créditos por mãos alheias. Uma exibição segura, coroada com a defesa de uma grande penalidade, ainda que o adversário tenha marcado na recarga.