Vai fazer parte da equipa técnica de Nuri Sahin no Antalyaspor.

João Tralhão vai prosseguir a carreira no campeonato turco, ao serviço do Antalyaspor, onde será adjunto de Nuri Sahin. O técnico de 42 anos regressa assim ao ativo depois de ter orientado o Vilafranquense em 2020/21.

Tralhão tem um vasto percurso no futebol de formação do Benfica, inclusive com uma passagem pelo comando dos sub-23, em 2018/19.