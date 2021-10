João Tralhão: "Nuno Tavares? Jogar no Arsenal aos 21 é um sonho"

Nuno Tavares, lateral português do Arsenal

Antigo treinador de Nuno Tavares na formação do Benfica, entre 2017 e 2018, João Tralhão, a propósito da ida do português para o Arsenal, augura que o lateral terá um desenvolvimento acentuado em 2021/22 e que qualquer um desejaria estar no lugar.

"será um defesa muito bom no final da temporada. Sei que a mentalidade dele foi, claro, de jogar, mas também de se desenvolver bem, porque ainda é muito jovem. Jogar no Arsenal aos 21 anos deveria ser um sonho", afirmou o técnico.

Em entrevista a um canal de Youtube afeto ao Arsenal ('The Arsenal Way'), João Tralhão observou que Nuno Tavares adotou, por agora, uma postura de aprendizagem, sem pensar a longo prazo, dada a forte concorrência tida por uma vaga no setor mais recuado.

"Ele está focado no trabalho diário. Ele não está a olhar para dois ou três anos à frente, porque, claro, está a competir com um grande jogador, um dos melhores laterais-esquerdos da Premier League", considerou João Tralhão.

A aptidão para desempenhar a função de lateral deveu-se, conforme recordou o treinador, que esteve no Benfica entre 2001 e 2018, deveu-se a uma decisão técnica, aquando da chegada do português ao Seixal, para extrair maior capacidade.

"Quando chegou à academia do Benfica vindo do Sporting, era extremo, não era lateral. Adaptámo-lo a lateral-esquerdo porque sabíamos que, provavelmente, seria a melhor posição para ele alcançar o melhor nível", completou.

Até ao momento, Nuno Tavares, adquirido pelo Arsenal por oito milhões de euros no último defeso, alinhou em seis jogos pelos gunners (quatro na Premier League - a partir do banco - e dois na Taça da Liga - ambos como titular) - 227 minutos somados.