João Palhinha a mexer com o mercado: no radar do Barcelona e não só

Médio do Fulham volta a entrar na mira de Xavi, que já quis contar com ele quando orientava o Al Sadd

Depois do nome de Florentino Luís ser associado ao Barcelona para a sucessão de Busquets, esta quarta-feira o Sport coloca outro português como estando na mira dos catalães: João Palhinha.

Segundo a publicação, os blaugrana tinham como prioridade para reforçar a posição o espanhol Zubimendi, da Real Sociedad, mas o negócio saiu frustrado pelo alto custo e pela vontade do jogador de cumprir mais uma época nos bascos.

Assim, como plano B, para uma posição à qual foi associado muitas vezes Rúben Neves, do Wolverhampton, os catalães colocaram a mira no ex-Sporting, além de no médio do Benfica.

O Sport escreve que Deco, que acaba de entrar no Barcelona para a gestão desportiva, já sondou os dois médios portugueses para saber a disponibilidade e as condições.

Palhinha é um jogador do agrado de Xavi, que já tentou junto do Sporting a sua contratação, sem sucesso, quando orientava o Al-Sadd, do Catar. O Fulham, que pagou 20 milhões ao Sporting há um ano pelo internacional português, espera um encaixe de mais do dobro dessa verba, abrindo-se margem negocial mediante a possibilidade de inclusão de outros jogadores no negócio.

Segundo o Sport, Manchester United, Liverpool e Bayern Munique também apreciam as qualidades de João Palhinha.